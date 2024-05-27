Информация УВД по СВАО 20.05 – 24.05

ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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В УВД по СВАО провели «круглый стол» по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма В заседании «круглого стола» по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма приняли участие сотрудники Отдела Госавтоинспекции УВД по СВАО ГУ МВД России по г.

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