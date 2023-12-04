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Общественник Бородин призвал Орбакайте высказать свое мнение об СВО ВС РФ

Общественник Бородин призвал Орбакайте высказать свое мнение об СВО ВС РФ

В своем Telegram-канале Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, поделился скриншотами переписки с исполнительницей Кристиной Орбакайте, в которой он попросил дочь Аллы Пугачевой сделать публичное заявление о СВО.

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