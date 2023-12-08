В Братске состоялось областное совещание по вопросам благоустройств

7 декабря председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, мэр Братска Сергей Серебренников и председатель Думы Братска Лариса Павлова провели в Братске совещание «Вопросы благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области».
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