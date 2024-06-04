Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве

Взрывы прогремели в Полтаве на Украине, сообщили в украинском издании "Страна.ua".По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, предупреждение о ракетной опасности действует в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.