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Овечкин забил 2 гола в пустые ворота за матч во 2-й раз в карьере. Повторил рекорд НХЛ Лемье и Дионна

Александр Овечкин забил 2 гола в пустые ворота за матч во 2-й раз в карьере.  Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата с «Филадельфией» (4:1).

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