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8 лучших пальм для комнатного выращивания

8 лучших пальм для комнатного выращивания

Яркие фееричные пальмы, словно специально существуют, чтобы воссоздать дома атмосферу жизни в стиле «Акуна Матата» (в переводе с языка суахили — «никаких забот»).

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