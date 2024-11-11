8 лучших пальм для комнатного выращивания

Яркие фееричные пальмы, словно специально существуют, чтобы воссоздать дома атмосферу жизни в стиле «Акуна Матата» (в переводе с языка суахили — «никаких забот»).
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