В Госдуме предложили создать спецканал связи для пациентов старше 80 лет

Инициатива призвана сократить время ожидания медпомощи для самой уязвимой возрастной группы Депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш предложил создать федеральную горячую линию для пожилых людей старше 80 лет.
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