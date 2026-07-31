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Канчельскис о Головине и «Зените»: «Монако получше и поинтереснее Петербурга. Не вижу смысла уходить – там он играет в ЛЧ и ЛЕ, перспектив больше»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался касательно интереса « Зенита » к полузащитнику «Монако» Александру Головину .

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