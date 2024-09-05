Третья сила в Азии: Юго-Восток поворачивается к России

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ 287 прочтений Сегодня Петр Акопов Главным гостем Восточного экономического форума во Владивостоке стал премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим — вчера он уже провел переговоры с Владимиром Путиным, а сегодня вместе с ним выступит на сессии форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)