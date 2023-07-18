«Массовая депортация и лишение всех льгот»: В Госдуме предложили радикальные меры по мигрантам

Аудрюс

Я тут уже задавался вопросом, да только... Может мне кто подскажет, а засилье "гостей с юга" только в этом году началось? Их хамское поведение, стрельба на дорогах во время свадеб? Хамское отношение к женщинам, а когда толпой, то и мужика могут толкнуть? А рынки, на которые местных производителей не пускают? Торгуют только "южные гости"? Это длится ни год, ни десять лет и даже не 30 лет! Так может мне кто-нибудь обьяснит как так случилось, что столько лет ни кого это не интересовало, а тут... Срузу проблеммы с мигрантами и на Дальнем Востоке, и на Урале, на севере и в Москве и как-то почти по всей стране и все сразу? Весь интернет забит, как по команде, статьями о засилье "южных гостей"! Как где-то молильные дома, которые очень мешают местным жителям... Я сам негодовал поведением гостарбайтеров, а тут как прострелило! С чего так все и разом! И не связано ли это с проведением РФ СВО на Украине? Ведь там воюет не мало мусульман, хорошо, надо сказать воюют... Это и чеченцы, сирийцы... Может это кто-то, путем подобных статей, усиленно хочет внести раздор в России по религиозному принципу? Недаром уже глава Чечни делал заявление по этому поводу.... Все бы ни чего, только почему так сразу и по всей стране ОДНОВРЕМЕННО "южные гости" стали всем мешать жить? P. S. Вроде как от ЧВК Вагнер "избавились", может теперь на очереди "Армия Кадырова"?