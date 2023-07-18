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«Массовая депортация и лишение всех льгот»: В Госдуме предложили радикальные меры по мигрантам

«Массовая депортация и лишение всех льгот»: В Госдуме предложили радикальные меры по мигрантам

Массовому переселению миллионов иностранцев в российские регионы способствует слишком лояльное отношение властей и мягкая миграционная политика.

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Комментарии
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L
Ledi
Российское гражданство получить хотят, а в СВО служить не хотят. Диаспора не разрешает, на их родине за это тюрьма. Так пусть и едут к себе на родину отказавшиеся от службы.
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58 мин.
Vladimir Bogdanov
Первый лоббист - это министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства!!! А министр - казанский татарин, мусульманин.
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21 мин.
Аудрюс
Я тут уже задавался вопросом, да только... Может мне кто подскажет, а засилье &quot;гостей с юга&quot; только в этом году началось? Их хамское поведение, стрельба на дорогах во время свадеб? Хамское отношение к женщинам, а когда толпой, то и мужика могут толкнуть?  А рынки, на которые местных производителей не пускают? Торгуют только &quot;южные гости&quot;? Это длится ни год, ни десять лет и даже не 30 лет! Так может мне кто-нибудь обьяснит как так случилось, что столько лет ни кого это не интересовало, а тут... Срузу проблеммы с мигрантами и на Дальнем Востоке, и на Урале, на севере и в Москве и как-то почти по всей стране и все сразу? Весь интернет забит, как по команде, статьями о засилье &quot;южных гостей&quot;! Как где-то молильные дома, которые очень мешают местным жителям...  Я сам негодовал поведением гостарбайтеров, а тут как прострелило! С чего так все и разом! И не связано ли это с проведением РФ СВО на Украине? Ведь там воюет не мало мусульман, хорошо, надо сказать воюют... Это и чеченцы, сирийцы... Может это кто-то, путем подобных статей, усиленно хочет внести раздор в России по религиозному принципу? Недаром уже глава Чечни делал заявление по этому поводу.... Все бы ни чего, только почему так сразу и по всей стране ОДНОВРЕМЕННО &quot;южные гости&quot; стали всем мешать жить? P. S.   Вроде как от ЧВК Вагнер &quot;избавились&quot;, может теперь на очереди &quot;Армия Кадырова&quot;?
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13 мин.

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