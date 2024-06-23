Влад Филат: "Дело Интерпола осталось бы закрытым, если бы не вмешательство Франции и ФБР"

Бывший премьер-министр Влад Филат считает, что коррупционная схема в молдавском офисе Интерпола не была бы раскрыта, если бы не вмешательство французских правоохранительных органов и Федерального бюро расследований США (ФБР).
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