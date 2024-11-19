Что нужно знать о патриархе Кирилле: биография и главные заслуги

20 ноября 2024 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает 78 лет. За годы служения он стал одной из ключевых фигур в истории Русской православной церкви, а его влияние ощущается не только в России, но и во всем мире.
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