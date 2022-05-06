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Сотрудники ГИБДД Казани помогли доставить ребенка в медицинское учреждение

Поздно ночью во время несения службы на стационарном посту полиции «Малиновка» к экипажу ДПС ГИБДД УМВД России по городу Казани обратилась пассажирка автомобиля «Хонда».

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