Сотрудники ГИБДД Казани помогли доставить ребенка в медицинское учреждение

Поздно ночью во время несения службы на стационарном посту полиции «Малиновка» к экипажу ДПС ГИБДД УМВД России по городу Казани обратилась пассажирка автомобиля «Хонда».
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