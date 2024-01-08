Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Чайковском

Чемпионат России по биатлону-2024 Чайковский Расписание трансляций 11 января, четверг Суперспринт, женщины Квалификация: 8:40 Матч! Арена, Матч! Планета Финал: 11:30 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета Суперспринт, мужчины Квалификация: 10:10 Матч! Арена, Матч! Планета Финал: 12:40 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета 13 января, суббота Командная гонка, женщины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета Командная гонка, мужчины 12:00 Матч ТВ, Матч! Планета 14 января, воскресенье Большой масс-старт, женщины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета Большой масс-старт, мужчины 11:30 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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