Власти Кубани собираются закупить более 1500 единиц новой медицинской техники для больниц и поликлиник

Власти Кубани собираются закупить более 1500 единиц новой медицинской техники для больниц и поликлиникГубернатор Вениамин Кондратьев в разговоре с журналистами в понедельник рассказал о состоянии дел с приобретением нового медицинского оборудования на Кубани.