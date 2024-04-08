Власти Кубани собираются закупить более 1500 единиц новой медицинской техники для больниц и поликлиник

Власти Кубани собираются закупить более 1500 единиц новой медицинской техники для больниц и поликлиникГубернатор Вениамин Кондратьев в разговоре с журналистами в понедельник рассказал о состоянии дел с приобретением нового медицинского оборудования на Кубани.
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