05,07,24 Новгородское Активные боевые действия в районе Горловки. Активные боевые действия на южном фланге Авдеевки.
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05,07,24 Новгородское Активные боевые действия в районе Горловки. Активные боевые действия на южном фланге Авдеевки.
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