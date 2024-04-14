Карчаа: энергоблок ЗАЭС может выдержать падение самолета и удары БПЛА

Энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) может выдержать падение боевого самолета, удары беспилотных летательных аппаратов не несут ей критической опасности, однако ряд объектов не имеют подобной прочности.
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