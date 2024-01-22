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В Верховной раде сообщили о начале масштабной политической зачистки на Украине

В Верховной раде сообщили о начале масштабной политической зачистки на Украине

Власти Украины начали проведение в стране масштабной операции по политической зачистке. Об этом в воскресенье, 21 января, заявил подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском следственном изоляторе (СИЗО) депутат Верховной рады Александр Дубинский.

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