В Верховной раде сообщили о начале масштабной политической зачистки на Украине

Власти Украины начали проведение в стране масштабной операции по политической зачистке. Об этом в воскресенье, 21 января, заявил подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском следственном изоляторе (СИЗО) депутат Верховной рады Александр Дубинский.
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