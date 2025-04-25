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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карл-Энтони Таунс (31 очко) и Джейлен Брансон (30) помогли «Нью-Йорку» одолеть «Детройт» в 3-м матче серии

За 41 минуту на паркете центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс отметился 31 очком, попав 10 из 18 бросков с игры, 4 из 8 из-за дуги, 7 из 7 штрафных, и 8 подборами.

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