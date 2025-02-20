Медведев: Трамп прав на 200%, называя Зеленского диктатором без выборов

Он не ожидал услышать подобное заявление от лидера Белого дома Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о президенте Украины Владимире Зеленском, поддержав его мнение, передает «Мойка78».
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