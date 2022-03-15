Котики очаровательные животные, которые давно захватили мир. Но что может быть милее котиков? Только толстенькие котики! Хозяева так любят своих питомцев, что не могут отказать им в маленьких радостях! Он почти как кресло Какой недовольный котик! Наверное, голодный “Я не могу запрыгнуть” “Просто дай мне перекусить” Главное, в шарфике! “И как теперь вставать?” “Я просто жду обеда” “Тебе смешно?” Греется на солнышке Даже голые котики бывают тучными “Зачем мне трусы?” Так удобно, наверное “Как встать?” Песню заапевай! Хозяин жизни!The post Коты-толстуны, которые рассмешат кого угодно first appeared on Мур ТВ.