ФРГ денонсирует соглашение о Русском доме в Берлине после инцидента с дроном

Глава немецкого МВД Йоханн Вадефуль 1 сентября объявил о денонсации соглашения о деятельности Русского дома в Берлине.
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