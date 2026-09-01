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Регионы России

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ФРГ денонсирует соглашение о Русском доме в Берлине после инцидента с дроном

ФРГ денонсирует соглашение о Русском доме в Берлине после инцидента с дроном

Глава немецкого МВД Йоханн Вадефуль 1 сентября объявил о денонсации соглашения о деятельности Русского дома в Берлине.

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