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Минеев признал, что авиабилеты на имя Исмаилова были фотошопом

Минеев признал, что авиабилеты на имя Исмаилова были фотошопом

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев объяснил, почему выложил в соцсетях фальшивые авиабилеты для своего коллеги Магомеда Исмаилова до Бейрута (Ливан), чтобы тот мог добраться до Палестины.

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