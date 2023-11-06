Минеев признал, что авиабилеты на имя Исмаилова были фотошопом

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев объяснил, почему выложил в соцсетях фальшивые авиабилеты для своего коллеги Магомеда Исмаилова до Бейрута (Ливан), чтобы тот мог добраться до Палестины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии