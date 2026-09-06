Визит в Москву вашингтонских «миротворцев» в российском инфополе большей частью описывается как некий позитивный момент, который может приблизить завершение украинского конфликта, что по определению хорошо для нашей страны само по себе Фото: © РИА Новости .
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