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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Аль-Иттихад» о Роналду, пытавшемся прочитать записку для соперника: «Жульничает и все равно проигрывает!»

«Аль-Иттихад» высмеял попытку Криштиану Роналду ознакомиться с инструкциями для соперника. В конце матча между клубом из Джидды и « Аль-Насром » (2:1) Данилу Перейра получил от тренерского штаба листок с указаниями .

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