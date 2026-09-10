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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деку о «Золотом мяче»: «Ямаль – главный претендент, он завоевал трофеи с «Барсой», стал чемпионом мира, был лучшим в Ла Лиге. Это как победы Месси – Лео был лучшим, спорить не о чем»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался о кандидатах на получение «Золотого мяча». «Думаю, Ламин [Ямаль] – главный претендент.

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