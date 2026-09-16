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Травма Хайкина, полученная в матч ЛЧ против «Баварии», оказалась несерьезной

Травма Хайкина, полученная в матч ЛЧ против «Баварии», оказалась несерьезной

Российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин не выбыл на долгий срок из-за повреждения, полученного в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:5), сообщаетРоссийский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин не выбыл на долгий срок из-за повреждения, полученного в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:5), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя норвежского клуба.

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