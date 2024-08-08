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Стала известна средняя стоимость нового автомобиля в России

Стала известна средняя стоимость нового автомобиля в России

В России средняя стоимость нового автомобиля в июле 2024 года составила 3,57 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Авто.

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