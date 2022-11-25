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Истребительный флот Китая отказывается от российских двигателей

Истребительный флот Китая отказывается от российских двигателей

Китай начал заменять российские двигатели АЛ-31 на своих истребителях на турбовентиляторные двигатели собственного производства WS-10B.

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