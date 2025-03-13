Погиб третий из ушедших на фронт участников расправы над свердловским инвалидом

БЕРЕЗОВСКИЙ, 13 марта, ФедералПресс. В Березовском сегодня простились с Ильей Максаровым, который участвовал в убийстве инвалида Дмитрия Рудакова, ушел из колонии на фронт и погиб во время боев в Курской области.
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