Сеул созвал экстренное совещание из-за ракетного пуска КНДР

20 сентября Южная Корея провела экстренное совещание по национальной безопасности из-за запуска баллистической ракеты Северной Кореей в сторону Японского моря.
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