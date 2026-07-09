Россия начнёт импортировать нефтепродукты уже в июле О чем заявил вице‑премьер Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным.
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Россия начнёт импортировать нефтепродукты уже в июле О чем заявил вице‑премьер Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным.
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