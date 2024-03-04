Депутат Абраамян: Ереван может окончательно выйти из ОДКБ.

Правительство Армении может принять меры по официальному выходу страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в будущем — рассказал член делегации в Парламентской ассамблее ОДКБ Тигран Абраамян.
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