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Депутат Абраамян: Ереван может окончательно выйти из ОДКБ.

Депутат Абраамян: Ереван может окончательно выйти из ОДКБ.

Правительство Армении может принять меры по официальному выходу страны из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в будущем — рассказал член делегации в Парламентской ассамблее ОДКБ Тигран Абраамян.

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