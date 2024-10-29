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Самое грязное племя на планете: как живут люди, которые никогда не моются

Самое грязное племя на планете: как живут люди, которые никогда не моются

Стихотворение Корнея Чуковского о Мойдодыре все мы помним с детства, оно заканчивается жизнеутверждающими стихами: «И в ванне, и в бане, всегда и везде — вечная слава воде!» А вот бергдамы — жители далекого африканского племени — явно не оценили бы мастерство поэта.

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