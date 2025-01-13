🖼 Известный актёр Жигунов подарил гурзуфской школе три картины Полотна написали современные художники: изобразили Медведь-гору, скалы Адалары и одну из улочек.
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🖼 Известный актёр Жигунов подарил гурзуфской школе три картины Полотна написали современные художники: изобразили Медведь-гору, скалы Адалары и одну из улочек.