Уткин – Зареме: «Когда туалеты на стадионе «Спартака» станут удобными, фекальная тематика резко снизится. Говно отправится куда надо, а не наружу во всех формах»

Василий Уткин ответил Зареме Салиховой. После матча 25-го тура РПЛ (1:1) в телеграм-канале «Рубина» появился ролик, в котором слова форварда Александра Соболева были заменены на крики дельфинов.
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