Идеологическая диверсия (фильм «Сволочи») остается безнаказанной

АНГЕЛ АНГЕЛ

Во времена СССР фильмы про СВР, КГБ, милицию, военные и т.д. не только консультировали высшие чины, но и курировали первые люди этих ведомств. А что с 90 годов коррупция, взяточничество, продажность, сцены секса стало нормой и поливание грязью всех и вся, главное все это безнаказанно. Какая власть такой и уровень культуры, шоу бизнеса, спорта. Вообще странное в культуре, СМИ, ТВ, спорте и т.д. в России творится, увидишь представителей всего мира, а куда таланты власть наши Русские зарыла??? Что в России нет 15 пацанов с дворовых команд которые надерут задницу представителям сборной России по футболу и такая же ситуация в других видах спорта, что нет богатырей на земле Русской и достойных? Есть и их миллионы, но во власти есть те кто упорно задвигает наших спортсменов, актеров, дикторов на ТВ, ведущих, постановщиков и т.д. В России культуру насаждают пришлыми, кстати не самыми лучшими и вытеснили наши таланты, жемчужины и самородки совсем, как на рынке труда, так и в образовании, искусстве и т.д Так какая перспектива есть у молодежи в России с такой политикой власти? Куда талантам податься? Кому они нужны, если в своем отечестве они как не странно не востребованы,их гноят как конкурентов... Помогать надо талантам, а бездари сами пробьются, это про Россию. Не удивительно, что молодежь сидит на зарубежной эстраде, кино, играх, культуре, она для них ближе и как нестранно качественнее, чем представители в России, которые оккупировали все сферы экономики, культуры, образования и т.д. Так где место для коренного населения России и какая у него перспектива.... Так что результат проводимой политики к сожалению замещает все наше традиционно Русское и замещается пришлыми... А потом ой убежали, предали, иноагенты и т.д., а кто им всем в России кормушку дармовую за народные деньги устроил? Власть...