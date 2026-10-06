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Иркутск Сегодня

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Жительница Иркутской области потеряла 4 млн рублей, поверив в заработок на криптовалюте

53-летняя жительница посёлка Михайловка Черемховского района Иркутской области перевела мошенникам около 4 миллионов рублей, поверив в обещания стабильного дохода на операциях с криптовалютой.

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