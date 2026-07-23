Ростовский каскадер за 3,2 млн руб перекинул КамАЗ через дом

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев осуществил рискованный трюк с участием грузового автомобиля. Предыдущая попытка исполнителя оказалась неудачной, однако на этот раз ему удалось добиться поставленной цели: десятитонный «КамАЗ» перелетел через жилой дом, не задев строения.