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Царьград

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Ростовский каскадер за 3,2 млн руб перекинул КамАЗ через дом

Ростовский каскадер за 3,2 млн руб перекинул КамАЗ через дом

Ростовский каскадер Евгений Чеботарев осуществил рискованный трюк с участием грузового автомобиля. Предыдущая попытка исполнителя оказалась неудачной, однако на этот раз ему удалось добиться поставленной цели: десятитонный «КамАЗ» перелетел через жилой дом, не задев строения.

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