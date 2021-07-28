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Министр обороны Китая пригласил Шойгу в августе принять участие в манёврах на территории КНР

Министр обороны Китая пригласил Шойгу в августе принять участие в манёврах на территории КНР

Глава военного ведомства Китая Фэй Фэнхэ пригласил министра обороны РФ Сергея Шойгу в августе приехать на активную фазу совместных учений, которые пройдут на территории КНР в августе текущего года.

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