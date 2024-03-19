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Дополнительную вентиляцию устанавливают на руднике «Пионер» после обрушения

Дополнительную вентиляцию устанавливают на руднике «Пионер» после обрушения

На руднике «Пионер» в Приамурье, где после обрушения горной породы остаются заблокированными 13 горняков, устанавливается дополнительная вентиляция, ведется монтаж трансформаторной подстанции и насосной установки для откачки воды.

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