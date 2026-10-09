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МОСИНФОРМ

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Сильные дожди ожидаются в Москве в понедельник

Сильные дожди ожидаются в Москве в понедельник

До 15–20 миллиметров осадков за 12 часов может выпасть местами в Москве и Подмосковье в ночь на понедельник, 12 октября.

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