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Драйзайтль и Макдэвид в 10-й раз вместе набрали по 4+ очка за матч – 2+3 и 1+3 с «Нэшвиллом». Это 6-й такой дуэт в истории НХЛ

Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид в 10-й раз вместе набрали по 4+ очка в одном матче. Форварды «Эдмонтона» отличились в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (6:3).

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