В Крыму пресекли незаконную продажу топлива подростком из Астрахани

в Керчи задержан несовершеннолетний с 110 литрами бензина.Сотрудниками УМВД России «Керченское» совместно с коллегами из ОМВД России по Ленинскому району в ходе оперативно-профилактических мероприятий выявлен факт нелегальной реализации автомобильного топлива.
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