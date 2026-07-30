В Крыму пресекли незаконную продажу топлива подростком из Астрахани

в Керчи задержан несовершеннолетний с 110 литрами бензина.Сотрудниками УМВД России «Керченское» совместно с коллегами из ОМВД России по Ленинскому району в ходе оперативно-профилактических мероприятий выявлен факт нелегальной реализации автомобильного топлива.