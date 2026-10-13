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Тульские новости

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В Ефремове пару осудили за оборот немаркированных сигарет

В Ефремове пару осудили за оборот немаркированных сигарет

Изъяли товар на сумму более 200 тысяч рублей, штрафы составили 490 и 590 тысяч рублей.В Ефремове суд признал двух местных жителей виновными в незаконном обороте табачной продукции без обязательной маркировки.

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