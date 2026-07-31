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«Челси» получил условный трансферный бан и штраф за нарушения при Абрамовиче

«Челси» получил условный трансферный бан и штраф за нарушения при Абрамовиче

Футбольная ассоциация Англии (FA) вынесла наказание «Челси» по делу о нарушениях трансферных правил, допущенных в период владения клубом Романом Абрамовичем.

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