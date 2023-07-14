Испания стала кандидатом на руководство военной бригадой НАТО на границе с Украиной

© РИА Новости РИА Новости Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Испания может возглавить бригаду НАТО в Словакии или Румынии в рамках миссии альянса по сдерживанию, сообщает El Periódico.