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Испания стала кандидатом на руководство военной бригадой НАТО на границе с Украиной

Испания стала кандидатом на руководство военной бригадой НАТО на границе с Украиной

© РИА Новости РИА Новости Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Испания может возглавить бригаду НАТО в Словакии или Румынии в рамках миссии альянса по сдерживанию, сообщает El Periódico.

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