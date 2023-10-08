11 вдохновляющих ванных комнат

Да, ремонт может пугать: грязно, долго и непросто. Но взгляните на эти проекты ванных комнат! Вам уже хочется всё поменять? НА ДНЕ МОРСКОМ Чтобы ощутить себя владычицей морскою, достаточно лишь пары плафонов, преломляющих свет.