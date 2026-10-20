Регулярная рубрика, в которой собраны самые яркие посты звезд в соцсетях. Сегодня внимание привлекли публикации девушки Никиты Преснякова, Олега Винника и Саши Кабаевой.
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