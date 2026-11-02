«Ни за что. Летал, сбивал самолеты и фотографировал». Так Василий Егорович Крючков, по воспоминаниям двоюродного брата Валерия, ответил на вопрос, за что получил звание Героя Советского Союза.
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